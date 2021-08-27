روعة سجلت رمية قدرها عشرة أمتار وخمسة وخمسين سنتيمترا لتنجح في حصد الميدالية الذهبية الثالثة على التوالي في مشوراها بعدما كانت قد توجت بالمعدن النفيس في ألعاب لندن عام 2012 وريو دي جانيرو 2016. وهي الميدالية الذهبية الأولى لتونس في هذه النسخة.
التونسية روعة التليلي تحقق إنجازاً تاريخياً في الألعاب البارالمبية
حققت البطلة التونسية روعة التليلي إنجازا تاريخيا ضمن دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بعدما حطّمت الرقم القياسي العالمي في منافسات دفع الجلة وحصدت الميدالية الذهبية.
تقارير إخبارية روعة التليلي القناة الأولمبية دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020