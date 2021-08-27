روعة سجلت رمية قدرها عشرة أمتار وخمسة وخمسين سنتيمترا لتنجح في حصد الميدالية الذهبية الثالثة على التوالي في مشوراها بعدما كانت قد توجت بالمعدن النفيس في ألعاب لندن عام 2012 وريو دي جانيرو 2016. وهي الميدالية الذهبية الأولى لتونس في هذه النسخة.