الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا خسر في النهائي أمام المصنف أول الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد 20-9.

وكان الشرباتي بطل آسيا 2021 ضمن للأردن ميداليتها الأولى في العاصمة اليابانية والثانية في تاريخ الأولمبياد بوصوله الى النهائي، بعد أن حصد باكورتها أحمد أبو غوش في التايكواندو أيضًا عندما توج بذهبية وزن -68 كلغ في ريو 2016.

بنت الأردن آمالاً على الشرباتي لحصد ميدالية من أي لون في أولمبياد طوكيو نظرًا للمستويات التي قدمها في الآونة الأخيرة وفرض نفسه لاسيما على الصعيد القاري.

وفي طريقه إلى نهائي طوكيو، أقصى الشرباتي المصنف سابعًا عالميًا الأوزبكستاني نيكيتا رافالوفيتش من دور الأربعة في مباراة مثيرة حسمها الأردني بالنقاط الذهبية 13-11 بعد انتهاء الجولات الثلاث الاولى بالتعادل 11-11.

مثابرة منذ سن مبكرة

في سياق متصل، عبرت رولا السمان لإبنها البطل الأردني صالح الشرباتي عن فخرها واعتزازها بإنجازه، مؤكدة في اتصال هاتفي عبر مراسلنا وفا صوقار أن صالح ثابر منذ سن مبكرة من أجل تحقيق حلم المشاركة في الألعاب الأولمبية