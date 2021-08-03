تأهل المنتخب البرازيلي حامل اللقب إلى النهائي الثالث له على التوالي في منافسات كرة القدم الأولمبية، بتغلبه في نصف النهائي على المكسيك بركلات الترجيح (4-1) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في العاصمة طوكيو.

على ملعب إيباراكي كاشيما، تصدى الحارس البرازيلي سانتوس لكرة المكسيكي إدواردو أغيري بركلات الترجيح، قبل أن يهدر يوهان فاسكيس الركلة الثانية عندما أصاب القائم.

وسجل داني ألفيش، غابريال مارتينيلي، برونو غيماريش ورينيير ركلات البرازيل الترجيحية، لتنتقل إلى المباراة النهائية السبت في يوكوهاما، حيث ستواجه الفائز من مواجهة اليابان صاحبة الأرض مع إسبانيا في وقت لاحق اليوم.

