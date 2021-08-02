وكان المنتخب الأولمبي المصري قد نجح في الظفر بالبطولة الإفريقية المؤهلة للدورة الأولمبية وبلغ ربع نهائي الألعاب الأولمبية، لكنه خرج من المنافسات بعد هزيمته في هذا الدور أمام منتخب البرازيل.
الاتحاد المصري يشكر المنتخب الأولمبي
توجه الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكر للجهاز الفني و الإداري و الطبي للمنتخب الأولمبي على ما قدموه خلال فترة عملهم التي انتهت بتوقف مشوار الفراعنة في الألعاب الأولمبية.
وكان المنتخب الأولمبي المصري قد نجح في الظفر بالبطولة الإفريقية المؤهلة للدورة الأولمبية وبلغ ربع نهائي الألعاب الأولمبية، لكنه خرج من المنافسات بعد هزيمته في هذا الدور أمام منتخب البرازيل.
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