وكان المنتخب الأولمبي المصري قد نجح في الظفر بالبطولة الإفريقية المؤهلة للدورة الأولمبية وبلغ ربع نهائي الألعاب الأولمبية، لكنه خرج من المنافسات بعد هزيمته في هذا الدور أمام منتخب البرازيل.

