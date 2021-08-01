وأنهى جاكوبس (26 عاما) السباق بزمن 9.80 ثانية متقدمًا على الأميركي فريد كيرلي (9.84 ث) الذي حصد الفضية والكندي أندري دو غراس (9.89) الفائز بالبرونزية.

وأصبح جاكوبس أول إيطالي يحقق ذهبية هذا اللقب أو حتى يتواجد على منصة التتويج.

وقال بعد الفوز "إنه حلم، هذا رائع. الآن لا أستوعب ماذا حصل. ربما غدًا".

وردًا على سؤال عما إذا كان يتوقع الفوز بالذهب قبل المجيء الى طوكيو "كلا، حلمي كان أن أصل الى النهائي، وصلت وفزت. لا أعرف ما حدث ولكن انا سعيد حقًا. كان سباقًا رائعًا، لا أملك الكلمات!".

ويُعتبر هذا الإنجاز مفاجئًا بالنسبة للعداء المولود في إل باسو في ولاية تكساس من والد أميركي وأم إيطالية، حيث لم يسبق أن حقق نتائج لافتة.

وفي غياب بطل العالم الأميركي كريستيان كولمان لخرقه قواعد المنشطات، وعدم تأهل الأميركي ترايفون بروميل، صاحب أسرع توقيت هذه السنة (9.77 ث)، الى النهائي، بدا السباق مفتوحًا على مصراعيه لتحديد هوية خليفة بولت حامل الرقم القياسي العالمي (9.58 ث) الذي اعتزل في العام 2017.