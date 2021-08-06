وقطعت بالميسانو المسافة بزمن وقدره 1:29:12 (ساعة و29 دقيقة و12 ثانية)، تاركةً الفضية للكولومبية ساندرا لورينا أريناس التي قطعت المسافة بدورها بزمن وقدره 1:29:37 والبرونزية للصينية هونغ ليو 1:29:57.

وهذه الميدالية الذهبية الثامنة لإيطاليا في هذه الأولمبياد بشكل عام، والرابعة في ألعاب القوى تحديداً.

وكانت إيطاليا قد ظفرت بذهبية 20 كم مشياً أيضاً للرجال عبر ستانو ماسيمو، وبشكل مفاجئ جداً حصدت ذهبية 100 م أشهر سباق في الأولمبياد وذلك من خلال العداء مارسيل جاكوبس.

وفي الوثب العالي نال جيانماركو تامبيري الذهبية أيضاً بالاشتراك مع البطل القطري معتز برشم.