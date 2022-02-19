والذهبية هي الثالثة للروسي والخامسة له في هذه الألعاب في مختلف المعادن (فضية وبرونزية) وهو تقدم على مواطنه إيفان ياكيموشكين والنرويجي سيمن كروغر.

وكان بولشونوف توج بذهبيتي السكياتلون والتتابع 4 مرات 10 كلم في صفوف منتخب بلاده.

وسبق لبولشونوف أن أحرز 4 ميداليات في نسخة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية قبل أربع سنوات بينها ثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

وفرض بولشونوف نفسه سيداً لسباقات المسافات الطويلة في السنوات الأخيرة، فعلى مدار النسخة الحالية والأخيرة من الألعاب الشتوية صعد إلى منصة التتويج تسع مرات في تسعة سباقات خاضها في هذا الاختصاص.

وكان السباق فرصة لفك الشراكة بين بولشونوف والنرويجي يوهانيس كلايبو وكلاهما كان يملك ذهبيتين وفضية وبرونزية، لكن الأخير لم يكمل السباق.

وستكون النسخة المقبلة في ميلانو كورتينا الإيطالية فرصة جديدة للمواجهة بينهما لا سيما بأن كلاهما يبلغ الخامسة العشرين.