وقطع شيبتيغي المسافة بزمن وقدره 12:58.15 تاركاً الفضية للكندي محمّد أحمد 12:58.61 والبرونزية للأميركي بول شيليمو 12:59.05 الذي حقق أفضل رقم له في الموسم.

وميدالية اليوم هي أول الألقاب الأولمبية لـشيبتيغي في مسيرته بعمر الرابعة والعشرين، بعد أسبوع من إحرازه فضية 10 آلاف م. وهي الميدلية الرابعة لأوغندا في طوكيو بعد لقب بيروث شيموتاي في 3 آلاف موانع، وفضية شيبتيغي، وبرونزية جاكوب كيبليمو في 10 آلاف م.

وخلف شيبتيغي، حامل الرقم القياسي العالمي والذي كان المرشح الأوفر حظاً للفوز بالسباق، البريطاني مو فرح، الذي لم يتأهل إلى الأولمبياد.

وكان البحريني بيرهانو بالو (25 عاما)، تاسع أولمبياد ريو، قريباً من المنصة في سباق 5 آلاف م، لكنه حلّ سادسا بزمن 13:03.20 دقيقة، بفارق خمس ثوان عن صاحب الذهبية الأوغندي جوشوا شيبتيغي.

وفي السباق عينه، حل البحريني الآخر داويت فيكادو (25 عاما) بطل آسيا في سباق 10 آلاف م، في المركز الخامس عشر قبل الأخير بزمن 13:20.24 د.