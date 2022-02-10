وحصل تشن، ابن الـ 22 عاماً وبطل العالم ثلاث مرات، على مجموع نقاط 332.60، متقدماً على اليابانيين يوما كاغياما (310.05 نقطة) وشوما أونو (293 نقطة).

وفوّت هانيو، بعد استعراض مخيب للآمال مع 283.21 نقطة، على نفسه فرصة أن يصبح أوّل متزلج ياباني يفوز بثلاثة ألقاب أولمبية متتالية منذ ما يقرب من قرن، ليفشل في تكرار انجاز السويدي جيليس غروفستروم قبل 94 عاماً، وتحديداً بين 1920 و 1928.

قال تشن الذي طوق عنقه الذهب الاولمبي للمرة الأولى في مسيرته مبتهجاً "لم أتخيل قدرني على تحقيق ذلك في مسيرتي.. لطالما حلمت دائماً بالمشاركة في الألعاب الأولمبية والفوز بها لكنني كنت مثل... لا أعرف ما إذا كان بإمكاني تحقيق ذلك".

وكرّس تتويج تشن بذهبية أولمبية تربعه على عرش هذه المسابقة بعدما رصّع ملك القفزات الرباعية سجله بكل الألقاب الممكنة بفوزه ببطولة العالم ثلاث مرات (2018 و 2019 و 2021) ونهائي سباقات الجائزة الكبرى (2018 و2019).