واعتمدت ماكلافلين البالغة 21 عاماً استراتيجية ناجعة ضد محمد البطلة الأولمبية والمونديالية.

وكان الرقم العالمي بحوزة محمد أيضاً بزمن 52.16 ثانية، سجلته في مونديال الدوحة 2019، عندما حلت ماكلافلين ثانية.

وكان مقرراً أن يقام السباق في فترة بعد الظهر، لكنه نقل إلى الفترة المسائية بسبب درجات الحرارة المرتفعة في يوجين.

ولم يكن لهذا التغيير تأثير كبير على ماكلافلين ومحمد، فانطلقت الأخيرة بسرعة متصدرة السباق في ظل مطاردة ماكلافلين التي تفوقت في الخط المستقيم الأخير وبدت مصدومة بعد تحطيمها الرقم العالمي.

ولم يكن موسم محمد وردياً، إذ أصيبت بفيروس كورونا مطلع السنة.

