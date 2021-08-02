البطلة الأميركية جمعت 14.366 نقطة لتَتصدر المُنافسات متقدمة على الإيطالية فانيسا فيراري التي نالت الميدالية الفضية، فيما تُوجت كلٌ من اليابانية ماي موراكامي ولاعبةُ اللجنة الأولمبية الروسية أنجيليكا ميلنيكوفا بالميدالية البرونزية بعد أن جَمعتا نفس الرصيد من النقاط.
الأميركية جيد كيري تتوج بذهبية الحركات الأرضية
فازت الأميركية جيد كيري بذهبية الحركات الأرضية ضمن منافسات الجمباز الفني ضمن أولمبياد طوكيو 2020.
البطلة الأميركية جمعت 14.366 نقطة لتَتصدر المُنافسات متقدمة على الإيطالية فانيسا فيراري التي نالت الميدالية الفضية، فيما تُوجت كلٌ من اليابانية ماي موراكامي ولاعبةُ اللجنة الأولمبية الروسية أنجيليكا ميلنيكوفا بالميدالية البرونزية بعد أن جَمعتا نفس الرصيد من النقاط.
تقارير إخبارية أولمبياد طوكيو 2020 القناة الأولمبية جيد كيري