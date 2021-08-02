البطلة الأميركية جمعت 14.366 نقطة لتَتصدر المُنافسات متقدمة على الإيطالية فانيسا فيراري التي نالت الميدالية الفضية، فيما تُوجت كلٌ من اليابانية ماي موراكامي ولاعبةُ اللجنة الأولمبية الروسية أنجيليكا ميلنيكوفا بالميدالية البرونزية بعد أن جَمعتا نفس الرصيد من النقاط.

