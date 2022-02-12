وتمكنت هانا من تحقيق أسرع زمن مسجلة أربع دقائق وسبع ثوان واثنين وستين جزءاً بالمئة من الثانية، لتتفوق على الأسترالية جاكلين ناراكوت بفارق اثنين وستين جزءاً بالمئة من الثانية فيما ذهبت البرونزية للهولندية كيمبيرلي بوس.

