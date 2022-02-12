وتمكنت هانا من تحقيق أسرع زمن مسجلة أربع دقائق وسبع ثوان واثنين وستين جزءاً بالمئة من الثانية، لتتفوق على الأسترالية جاكلين ناراكوت بفارق اثنين وستين جزءاً بالمئة من الثانية فيما ذهبت البرونزية للهولندية كيمبيرلي بوس.
الألمانية هانا نايس تغنم ذهبية الزلاجات الصدرية
توّجت الألمانية هانا نايس بذهبية الزلاجات الصدرية اليوم السبت ضمن منافسات أولمبياد بيجين الشتوي 2022.
وتمكنت هانا من تحقيق أسرع زمن مسجلة أربع دقائق وسبع ثوان واثنين وستين جزءاً بالمئة من الثانية، لتتفوق على الأسترالية جاكلين ناراكوت بفارق اثنين وستين جزءاً بالمئة من الثانية فيما ذهبت البرونزية للهولندية كيمبيرلي بوس.
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