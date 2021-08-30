المطيري حامل ذهبية بارالمبياد ريو دي جانيرو ، قطع مسافة السباق في زمن قدره سبع عشرة ثانية وثلاثة وثمانين جزءا بالمئة من الثانية، ليحقق المركز الثاني والميدالية الفضية بفارق عشرة ِ أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الأول البريطاني آندرو سمول الذي حقق الذهب، فيما ذهبت برونزية السباق للبريطاني الآخر هاري جنكينز.

