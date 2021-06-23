الألعاب ستقام في ظل قوانين صارمة تمنع تناول المشروبات الكحولية أو التشجيع وحتّى أخذ التوقيعات حسبما أعلن عنه المنظمون فهناك من ينتظر انطلاق الألعاب بشغف في حين خرج الآلاف من المحتجين على استضافة العاصمة اليابانية للأولمبياد أمام مقر إدارة العاصمة.
الألعاب الأولمبية ستقام في ظل قوانين صارمة
مع بداية العد التنازلي لانطلاق الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بدأت ملامح هذه النسخة المؤجلة من العام الماضي تتضح.
الألعاب ستقام في ظل قوانين صارمة تمنع تناول المشروبات الكحولية أو التشجيع وحتّى أخذ التوقيعات حسبما أعلن عنه المنظمون فهناك من ينتظر انطلاق الألعاب بشغف في حين خرج الآلاف من المحتجين على استضافة العاصمة اليابانية للأولمبياد أمام مقر إدارة العاصمة.
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