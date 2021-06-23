الألعاب ستقام في ظل قوانين صارمة تمنع تناول المشروبات الكحولية أو التشجيع وحتّى أخذ التوقيعات حسبما أعلن عنه المنظمون فهناك من ينتظر انطلاق الألعاب بشغف في حين خرج الآلاف من المحتجين على استضافة العاصمة اليابانية للأولمبياد أمام مقر إدارة العاصمة.

