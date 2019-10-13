سيدات المنتخب الروسي فرضن سيطرتَهن على مجريات اللقاء وتمكنّ من تسجيل العديد من الرميات البعيدة إضافة لتألقِهن في المتابعات من تحت السلة فيما عجَزت سيدات المنتخب الأردني عن مجاراة نظيراتِهن الروسيات لتتجرعن الخسارة الأولى

