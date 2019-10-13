سيدات المنتخب الروسي فرضن سيطرتَهن على مجريات اللقاء وتمكنّ من تسجيل العديد من الرميات البعيدة إضافة لتألقِهن في المتابعات من تحت السلة فيما عجَزت سيدات المنتخب الأردني عن مجاراة نظيراتِهن الروسيات لتتجرعن الخسارة الأولى
الأردن يخسر أمام روسيا 7 - 16 في كرة السلة 3 × 3 للسيدات
في منافسات كرة السلة ثلاث لثلاث للسيدات خسر الأردن أمام روسيا بسبع نقاط ٍ لست َّ عشرةَ في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى
سيدات المنتخب الروسي فرضن سيطرتَهن على مجريات اللقاء وتمكنّ من تسجيل العديد من الرميات البعيدة إضافة لتألقِهن في المتابعات من تحت السلة فيما عجَزت سيدات المنتخب الأردني عن مجاراة نظيراتِهن الروسيات لتتجرعن الخسارة الأولى
القناة الأولمبية