توّج الشرباتي المصنف سادساً عالمياً الاثنين بفضية -80 كلغ بعد خسارته في النهائي أمام متصدر التصنيف العالمي الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد بنتيجة 20-9.

أهدى الشرباتي (23 عامًا) بلاد النشامى ثاني ميدالياتها على الإطلاق في الأولمبياد بعدما حصد باكورتها أحمد أبو غوش الذي يعتبره الشرباتي مثاله الأعلى، في التايكواندو أيضاً عندما توج بذهبية وزن -68 كلغ في ريو 2016.

تأثر منذ صغره بشخصية جاكي شان، أحد أشهر الوجوه السينمائية في القتال واستخدام أسلحة مرتجلة والحركات البهلوانية المبتكرة، حتى بات يقلد حركاته في المنزل ويحاول تطبيقها من خلال "المواجهة" مع إخوته.

قال في تصريح للجنة الأولمبية الاردنية في العام 2018 "كنت أتابع باستمرار أفلام جاكي شان، وكنت حريصًا على تطبيق حركاته على إخوتي في المنزل، لذلك قرّر أبي - رحمه الله - تسجيلي في أحد مراكز التايكواندو ليكون المكان الأنسب لتفريغ طاقتي وتطبيق حركات جاكي شان بكل راحة بعيدًا عن انزعاج والداي وإخوتي".

كما كانت والدته من شجعته على ممارسة الرياضة كي يصبح أكثر هدوءًا "كنتُ ولدًا مشاغبًا، وأرادت أمي أن أكون ولدًا مطيعًا، لذا أرسلتني الى مركز التايكواندو".

وبالفعل كان يبلغ من العمر سبع سنوات عندما التحق بالمركز حيث يقول إنها كانت تجربة فريدة، قبل أن يتوقف عن ممارستها في سن الثالثة عشرة إثر وفاة والده.

"فكرت بوالدي أولا"

قاطع الرياضة لمدة أربع سنوات قبل أن يعود في العام 2015 وتبدأ رحلة جديدة من النجاحات بلغت ذروتها في أعرق حدث رياضي في التاريخ.

وبعد حفل التتويج قال الشاب صاحب الشعر الاصفر لفرانس برس "أوّل من فكرت به هو والدي رحمه الله، أخوتي ووالدتي. كنت بعيدًا عنهم دومًا بسبب التدريبات"، ويتابع ضاحكًا "ولكن آمال أن يكونوا سعداء أكثر مني الآن بهذه الميدالية".

مثل الشرباتي المنتخب الوطني للتايكواندو للمرة الأولى في بطولة الأقصر الدولية في مصر في 2016 حيث نجح بتحقيق الميدالية البرونزية.

متخصّص في التسويق

كان حلم اللاعب المتخصص في مجال التسويق التأهل الى أولمبياد طوكيو من دون أن يعي أن الميدالية ممكنة. قال في تصريح في العام 2018 "أُريد اللعب في طوكيو وتمثيل بلدي خلالها والسعي نحو تكرار ما فعله زميلي أحمد أبو غوش - مثلي الأعلى - في ريو عندما منح الأردن الميدالية الذهبية التاريخية".

شعاره في الحياة "أقول دائماً لنفسي أنني الأفضل في وزني، أنه بإمكاني تحقيق ما أريد. ومن ثم أصلّي"...ويبدو أن الصلوات استُجيب لها.