وجاء الافتتاحُ بعد يوم من إعلان جديد لحالةِ الطوارئ، وَسط َ إجراءاتٍ أمنيةٍ مُشددة لحمايةِ الرياضيينَ من جَائحةِ كورونا، التي تفشَّت بشكل كبير في الأراضي اليابانية.

ومن المُفترض أن يُقِيمَ في القريةِ الواقعةِ في منطقةِ "خليج طوكيو"، حوالي أحد عشر ألف رياضي للدورة الأولمبية، إضافة إلى أربعة آلاف وأربعِمائةِ رياضي للدورةِ البارالمبية التي تنطلقُ في الرابع والعشرين من أغسطس المقبل، ووفقاً للجنةِ الأولمبيةِ الدولية، فإن ثمانينَ بالمائة من الذين سيُقِيمونَ في القرية، قد تلقوا جُرعتْي اللَقاح ضدَّ كورونا.

