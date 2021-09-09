أبطال الجزائر الموشّحون بالميداليات على اختلاف ألوانها نالوا ثناءً كبيرا و حظوا باستقبال رسمي حافل، من قبل وزارة الشباب والرياضة الجزائرية وسط أجواءٍ بهيجة بعد النتائج الجيدة التي حققها أصحاب الهمم العالية باثنتي عشرة ميدالية منها أربع ذهبيات وأربعُ فضيات ومثلها من الميداليات البرونزية لتحتل الجزائر المركز التاسع و العشرين على سلم ترتيب الدورة.