وقدمت حاصدة الذهبيات الأربع في أولمبياد ريو 2016 قفزة افتتاحية باهتة، ثم غادرت أرضية المسابقة لفترة وجيزة، قبل أن تعود للانضمام إلى زملائها في الفريق. لكن تم استبدالها في المنافسات الثلاث الختامية على العارضتين مختلفتي الارتفاع، عارضة التوازن والحركات الأرضية.

وأكد الاتحاد الدولي للجمباز على تويتر أن "بايلز، بعد مشاركتها في جولة واحدة، ستجلس لبقية منافسات نهائي السيدات خارجاً".

وقال الاتحاد لوكالة فرانس برس إن بايلز "انسحبت من المسابقة الكاملة بسبب مشكلة طبية، وسيتم تقييم وضعها يومياً من أجل الموافقة الطبية على المنافسات المقبلة".

وتتجه الأنظار نحو بايلز، إذ تبحث ابنة الرابعة والعشرين عن رفع عدد ميدالياتها الذهبية إلى تسعة.

وكان الفريق الأميركي مرشحاً لتحقيق الفوز قبل أن يقتنص الذهبية منه فريق اللجنة الأولمبية الروسية، لكن بايلز أقرّت بالضغوط "أشعر حقًا بأن حمل العالم كله ملقى على كتفي أحياناً".

"الصحة الذهنية"

وتعليقاً على انسحابها، أعلنت أسطورة الجمباز الأميركية سيمون بايلز أن انسحابها من نهائي المسابقة الكاملة لفرق السيدات في أولمبياد طوكيو الثلاثاء، جاء بعد مخاوف حيال "الصحة الذهنية".

وقالت بعد حلول فريقها ثانياً أمام الفريق الروسي الذي يلعب تحت راية محايدة "يجب أن أفعل ما هو مناسب لي وأن أركز على صحتي الذهنية وألا أعرض صحتي وحياتي للخطر".

