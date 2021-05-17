وعلى مقربة من انطلاق الألعاب الأولمبية المؤجلة تتزايد الأصوات المطالبة بإِلغائها في اليابان بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
حالة الطوارئِ المفروضة في عدد من المقاطعات بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد تسعة عشر يضع الحكومة اليابانية والمنظمين للألعاب الأولمبية تحت ضغط كبير قبل أسابيع قليلة فقط من انطلاق الأولمبياد.
ازدياد المعارضة بشأن إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية
ثمانون بالمئة من اليابانيين يُعارضون إقامةَ الألعابِ الأولمبية، هذا ما كشف عنه آخر استطلاع للرأي قبل عشرة أسابيع على انطلاق الألعاب في طوكيو.
وعلى مقربة من انطلاق الألعاب الأولمبية المؤجلة تتزايد الأصوات المطالبة بإِلغائها في اليابان بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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