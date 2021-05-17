وعلى مقربة من انطلاق الألعاب الأولمبية المؤجلة تتزايد الأصوات المطالبة بإِلغائها في اليابان بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.



حالة الطوارئِ المفروضة في عدد من المقاطعات بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد تسعة عشر يضع الحكومة اليابانية والمنظمين للألعاب الأولمبية تحت ضغط كبير قبل أسابيع قليلة فقط من انطلاق الأولمبياد.

