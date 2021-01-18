وتسمح الاتفاقية بتعزيز التعاون بين المؤسستين، ما يُمكن الرياضيين القطريين من الاستفادة من كلّ التسهيلات التي يُتيحها مستشفى سبيتار ومؤسسة أسباير زون، التي ستسخر جميع مرافقها لمساعدة ممثلي ألعاب القوى القطرية الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

