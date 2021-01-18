وتسمح الاتفاقية بتعزيز التعاون بين المؤسستين، ما يُمكن الرياضيين القطريين من الاستفادة من كلّ التسهيلات التي يُتيحها مستشفى سبيتار ومؤسسة أسباير زون، التي ستسخر جميع مرافقها لمساعدة ممثلي ألعاب القوى القطرية الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.
اتفاقية تعاون بين مستشفى سبيتار والاتحاد القطري لألعاب القوى
وقّع مستشفى سبيتار في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقية تعاون مع الاتحاد القطري لألعاب القوى.
وتسمح الاتفاقية بتعزيز التعاون بين المؤسستين، ما يُمكن الرياضيين القطريين من الاستفادة من كلّ التسهيلات التي يُتيحها مستشفى سبيتار ومؤسسة أسباير زون، التي ستسخر جميع مرافقها لمساعدة ممثلي ألعاب القوى القطرية الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.
تقارير إخبارية سبيتار أولمبياد طوكيو 2020 القناة الأولمبية