كما تم انتخاب السيد محمد يوسف المانع نائب أول لرئيس اللجنة والدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري نائب ثاني لرئيس اللجنة، والسيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية والسيد ناصر بن صالح العطية عضواً (رئيس لجنة الرياضيين).