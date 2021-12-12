كما تم انتخاب السيد محمد يوسف المانع نائب أول لرئيس اللجنة والدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري نائب ثاني لرئيس اللجنة، والسيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية والسيد ناصر بن صالح العطية عضواً (رئيس لجنة الرياضيين).
إعادة انتخاب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيساً للجنة الأولمبية القطرية
أعيد انتخاب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيساً للجنة الأولمبية القطرية، بالتزكية، للدورة الأولمبية الجديدة 2021-2024، والسيد جاسم بن راشد البوعينين أميناً عاماً للجنة.
تقارير إخبارية اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني