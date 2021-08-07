وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 19-16.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء مصر وكان المنتخب العربي قريباً جداً من قلب النتيجة، ولكن المنتخب الإسباني نجح بتحقيق الفوز.

ومنحت مشاركة حارس المرمى كريم هنداوي (كاتونغا) في الشوط الثاني ثقة كبيرة للفراعنة حيث تصدى للعديد من الفرص الإسبانية ( 7 من أصل 21).

وكان منتخب مصر، أول منتخب إفريقي وعربي يصل نصف نهائي الألعاب الأولمبية.



وأحرز المنتخب الإسباني، بطل العالم مرتين سابقتين (2005- 2013)، الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالدورات الأولمبية، بعد أتالانتا 1996، سيدني 2000، بكين 2008،

ويلتقي المنتخب الدانماركي نظيره الفرنسي غداً الأحد في المباراة النهائية على الميدالية الذهبية للمسابقة.

