تقرير: عمرو فهمي

ويدخل الفراعنة المباراة بعد اكتمال القائمة وانضمام رباعي الأهلي المؤلف من الحارس محمد الشناوي واللاعبين أكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر إثر مشاركتهم في نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ويحاول الفريق المصري، بطل إفريقيا، تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الأرجنتين وأستراليا في الجولتين المقبلتين، بيد أن الترشيحات تصب في صالح إسبانيا بطلة أوروبا والتي تعتمد على ستة لاعبين شاركوا مع المنتخب الأول في نهائيات يورو ٢٠٢٠ هذا الصيف بجانب أسماء معروفة مثل داني سيبايوس وماركو أسينسيو لاعبي ريال مدريد.

ويرى لوسس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني أن الفريص المصري خصم قوي ويمتلك قدرات عالية فرديا وجماعيا، مشددا على صعوبة المباراة.

من جانبه، يحاول شوقي غريب مدرب الفراعنة الحفاظ على علو سقف التوقعات بعد سلسلة من العروض الجيدة وديا كانت ذروتها الفوز على البرازيل في نوفمبر الماضي بالقاهرة.

يذكر أن منتخب مصر حقق المركز الرابع في منافسات كرة القدم بالألعاب الأوليمبية مرتين عامس ١٩٢٨ في أمستردام و١٩٦٤ في طوكيو، كما بلغ الدور ربع النهائي في آخر مشاركاته بدورة لندن ٢٠١٢ بقيادة النجمين محمد صلاح ومحمد أبو تريكة.