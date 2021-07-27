وهي المرة الأول في تاريخ كرة الطاولة المصرية التي يتواجد فيها أحد لاعبيها في هذا الدور المتقدم.

وتغلب عصر على لاعب الصين تايبيه يوان تشي شوانغ بأربعة أشواط مقابل ثلاثة، حيث تقدم في الشوط الأول (11-8) ثم خسر الشوط الثاني (6-11) قبل أن يعود ويتقدم في الشوط الثاني (11-8)، وتمكن لاعب الصين تايبيه من معادلة النتيجة مجدداً بفوزه بالشوط الرابع (11-7).

وبلغت الإثارة مداها بعد أن تمكن عصر من الفوز بالشوط الخامس والثالث له (11-9) ثم اكتسح شوانغ الشوط السادس (11-5).

واستجمع اللاعب المصري كل قواه وتركيزه واستطاع أن يفوز بالشوط الرابع له (11-7) فحسم المباراة لصالحه وصعد إلى ربع النهائي.