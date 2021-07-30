وقفز برشم على علو 2.28 مترين في الوثب العالي، فكان ضمن 13 رياضيًا حققوا هذا الرقم وبلغوا الدور النهائي.

وحقق برشم ثلاث محاولات ناجحة دون أي إخفاق على علو 2.21 م ثم 2.25 ثم 2.28، علمًا أن الدور النهائي يقام السبت بدءا من علو 2.19 م.

تحدث برشم عن مشاركته المتقطعة هذا الموسم "أحاول تفادي الإصابات. تعرضت لإصابات في آخر سنتين ولم يكن الأمر ممتعًا. أحاول أن أتعاطى مع الأمر بذكاء. تمرين أكثر ومشاركة أقل".

وعن جاهزيته لحصد اللقب على غرار مونديال الدوحة 2019، قال "أعتقد أن الأمر مماثل. أنا جاهز للقيام بما هو مطلوب للفوز".

ويبحث برشم (30 عاما) عن الذهب الأولمبي بعدما فرض نفسه الأفضل في العالم في السنوات الأخيرة. انتزع ذهبيتي المونديال في 2017 و2019 في حين حصد برونزية أولمبياد لندن 2012 وفضية ريو 2016.

تابع خريج أكاديمية أسباير "أنتظر هذه اللحظة منذ خمس سنوات. أبحث عن هذا اللقب وأريد تحقيقه".

وأخفق السوري مجد الدين غزال صاحب برونزية مونديال 2017، بالتأهل إلى النهائي مكتفيًا بارتفاع 2.21 م هو الأفضل له هذه السنة، إذ أخفق ثلاث مرات على علو 2.25 م.

في 400 م حواجز، تصدّر صمبا، صاحب برونزية مونديال 2019، مجموعته وتأهل إلى نصف النهائي محققًا الزمن الأسرع في الدور الأول 48.38 ثانية، فيما تأهل النجم النروجي كريستيان فارهولم بزمن 48.65 ث.

وعما إذا كان الأمر يتطلب تحطيم الرقم العالمي لنيل الميدالية الذهبية، قال صمبا "نحن هنا للميدالية، وليس للرقم العالمي".

وعن غياب الجماهير بسبب الحظر، تابع "الأمر صعب جدًا جدًا دون جماهير. أفتقد حقًا للجمهور".

ورافقه إلى نصف النهائي الجزائري عبد المالك لحولو الذي حل ثالثًا (48.83 ث)، فيما خرج التونسي محمد التواتي بزمن قدره 50.58 ث.

ويقام نصف النهائي الأحد والنهائي الثلاثاء المقبل.

في 3000 م موانع، تأهل البقالي إلى الدور النهائي رفقة مواطنه محمد تيندوفت.

يُعدّ البقالي (25 عامًا) أبرز آمال المغرب في أم الألعاب، بعد إحرازه فضية مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.

ويقام النهائي الثلاثاء المقبل.

تصدّر البقالي مجموعته محققا 8:19.00 دقائق، فيما حل تيندوفت خامسا في مجموعة أسرع بواقع 8:15.91 د.

وخرج المغربي الآخر عبد الكريم بنزهرة لتسجيله 8:28.63 د والجزائري هشام بوشيشة (8:44.75 د)، فيما لم ينه البحريني جون كويتش سباقه.

ولدى السيدات، تأهلت المغربية رباب عرافي إلى نصف نهائي 800 م مسجلة 2:00.96 دقيقتين. ويقام نصف النهائي السبت والنهائي الثلاثاء المقبل.

وفي تصفيات 100 م سيدات، كانت الكويتية مضاوي الشمري الوحيدة تتأهل من الدور التمهيدي إلى الدور الأول بزمن 11.82 قبل خروجها بزمن 11.81 ث.

وودعت من الدور التمهيدي كل من الفلسطينية هناء بركات، العمانية مزون العلوية، الليبية هديل عبود، القطرية بشاير المنوري، السعودية ياسمين الدباغ والموريتانية هوليي با.

قالت الدباغ "حلمت بالمشاركة في الأولمبياد مذ كنت في الحادية عشرة. حتى كانت أعياد ميلادي في ظل الرموز الأولمبية".

وعن الرقم الذي سجلته (13.34 ث) قالت "توقعت الافضل، أردت النزول إلى 12 ثانية وتحطيم رقمي (13.24 ث)، لكن أعتقد أني تأثرت بالأجواء".