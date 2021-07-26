وكانت تونس خسرت المباراة الأولى أمام البرازيل 3-0 ، فيما استعادت فرنسا توازنها عقب خسارتها امام الولايات المتحدة 0-3 السبت.

وحسمت فرنسا الشوط الأول بصعوبة 25-21 بعدما تخلفت 13-14، قبل أن تكسب الثاني بسهولة 25-11 بعدما استهلته 7-صفر. وحاولت تونس تدارك الموقف في الشوط الثالث وأبدت مقاومة كبيرة لكنها خسرته بصعوبة 22-25.

وفي المجموعة ذاتها، ألحقت روسيا التي تشارك باسم اللجنة الأولمبية الروسية وتحت علم محايد بسبب فضيحة التنشط الممنهج للدولة الروسية، الخسارة الأولى بالولايات المتحدة سادسة النسخة الأخيرة وحاملة اللقب ثلاث مرات اعوام 1984 و1988 و2008، عندما تغلبت عليها 3-1.

وهو الفوز الثاني على التوالي لروسيا بعد الأول على الأرجنتين 3-1 أيضا، فانفردت مؤقتا بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام الولايات المتحدة والبرازيل، حاملة اللقب، والتي تلعب لاحقا مع جارتها الارجنتين ثالثة نسخة سيول 1988 ورابعة نسخة سيدني 2000.

يذكر أن البرازيل بلغت المباراة النهائية للنسخ الأربع الأخيرة وتوجت باللقب مرتين عامي 2004 في اثينا والنسخة الأخيرة في ريو دي جانيرو عندما حققت اللقب الثالث في تاريخها بعد الاول عام 1992 في برشلونة.

وشهدت مواجهة الروس والأميركان ندية وإثارة كبيرتين منذ البداية، وتفوقت روسيا في الشوطين الأولين بصعوبة 25-23 و27-25، قبل أن ترد الولايات المتحدة بكسب الشوط الثالث 25-21، لكن سرعان ما استعادت روسيا توازنها وكسبت الشوط الرابع 25-23.

يذكر أن روسيا تحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة حيث توجت بها أربع مرات بينها ثلاث مرات بألوان الاتحاد السوفياتي (1964 و1968 و1980) وواحدة بألوان روسيا عام 2012.

وفي المجموعة الأولى، حذت إيران حذو روسيا وحققت فوزها الثاني تواليا عندما تغلبت على فنزويلا 3-صفر (الأشواط 25-17 و25-20 و25-18).

واستعادت بولندا، بطلة نسخة 1976 في مونتريال، توازنها وتغلبت على إيطاليا رابعة النسخة الأخيرة 3-0 (الأشواط 25-20 و26-24 و25-20).

وكانت بولندا خسرت أمام ايران 2-3 في الجولة الاولى، فيما تغلبت إيطاليا على كندا 3-2.

وفازت اليابان، بطلة نسخة 1972 في ميونيخ، على كندا رابعة نسخة 1984 في لوس أنجليس 3-1.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى ربع النهائي.