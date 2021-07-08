وقالت ماروكاوا بعد محادثات شارك فيها مسؤولون حكوميون ومنظمون ورؤساء أولمبيون وبارالمبيون "توصلنا إلى اتفاق بشأن عدم وجود متفرجين في أماكن المنافسات في طوكيو".

وجاء هذا القرار في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة اليابانية اليوم الخميس طيلة فترة الألعاب الأولمبية المقررة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس وذلك لمواجهة وباء كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في اجتماع حكومي مخصص لتدابير الوقاية من عدوى فيروس كورونا "سنفرض حالة طوارئ في طوكيو"، كاشفاً بأن "الفترة ستمتد حتى 22 آب/أغسطس".