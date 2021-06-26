وفيما حصل العداء البالغ 38 عاما على سباق مخصص له من أجل التأهل في التصفيات البريطانية، سجل 27:47 دقيقة، أي أقل بعشرين ثانية من الحد الأدنى للتأهل، علما بأن المهلة المحددة لحجز بطاقة التأهل تنتهي في 29 حزيران/يونيو الجاري.

وتوّج فرح بلقبي 5 آلاف و10 آلاف متر في أولمبياد لندن 2012، ثم كرّر الانجاز في ريو عام 2016.

تفرّغ بعد مونديال 2017 لألعاب القوى لسباق الماراثون، لكن بعد نتائج متقلبة، عاد إلى المضمار في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على أمل إحراز لقب جديد قبل اعتزاله.

قال فرح الذي رفض تأكيد اعتزاله من عدمه "كنت محظوظا للحصول على مسيرة طويلة مماثلة. أنا ممتن كثيرا، لكن قدّمت كل ما أملك اليوم".

وعما إذا كان قد خاض سباقه الأخير، أجاب "هذا صعب. قلت دوما، إنه إذا لم أكن قادرا على منافسة الأبرز لن أذهب إلى هناك بطموح إنهاء السباق فقط".

وكان فرح عانى من مشكلة في كاحله عند خط الوصول، حيث حلّ ثامنا في سباق 10 آلاف متر البريطاني في 5 حزيران/يونيو الماضي بزمن 27:50.64 دقيقة.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى تشكيلته المشاركة في الأولمبياد الثلاثاء المقبل، وللمرة الأولى منذ 2004 لن يكون فرح ضمنها.

وبرغم مساعدته من ضابط للايقاع في مانشستر، حسّن زمنه فقط بثلاث ثوان، على مسافة بعيدة من الوقت الكافي للتأهل.