وانتصرت أميركا على أستراليا 97-78 فجر اليوم الخميس لتصبح على بعد خطوة وحيدة من الاحتفاظ بلقبها.

ووجد رفاق كيفن دورانت أنفسهم متأخرين بالنتيجة مع نهاية الربع الأول 18-24 ليذللوا الفارق قليلاً في الربع الثاني الذي انتهى لصالحهم 24-21.

وكشرت أميركا عن أنيابها في الربع الثالث (رغم بدايته السيئة) وقطعت الطريق أمام المفاجأة الأسترالية فحسمته 32-10.

وواصلت أميركا أفضليتها في الرابع ولعبت بهدوء قبل أن يتسم الأداء بالاستعراض في آخر ثلاث دقائق.

وكان دورانت (23) وبوكر (20) أفضل مسجلين من جانب أميركا والمباراة ككل.

وستلعب أميركا في النهائي مع المنتخب الفرنسي الفائز على سلوفينيا 90-89 في مباراة شيقة ومثيرة.

وبعدما أخفق ناندو دي كولو (25 نقطة في اللقاء مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة) في محاولة فرنسية قبل 21 ثانية على النهاية، حصل السلوفينيون على فرصة خطف الفوز وبطاقة النهائي إلا أن باتوم تألق في وجه بريبيليتش وصد محاولته في الثانية الأخيرة من اللقاء.