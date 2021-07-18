ألفيس البالغ من العمر (38 عاماً) يتطلع إلى إضافة ميدالية ذهبية أولمبية إلى رصيده، مع كون البرازيل واحدة من المرشحين للفوز بالمسابقة التي تستمر أسبوعين.

وسبق لألفيس أن نال العديد من الألقاب مع المنتخب البرازيلي ومختلف الأندية التي دافع عن ألوانها.