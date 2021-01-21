قال باخ لوكالة "كيودو" الإخبارية اليابانية "ليس لدينا في هذه اللحظة أي سبب للاعتقاد بعدم انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 تموز/يوليو". تابع قبل ستة أشهر من انطلاق الأولمبياد الصيفي "لهذا السبب لا توجد خطة بديلة ونحن ملتزمون تماماً لإنجاح هذه الألعاب وجعلها آمنة".
ألعاب طوكيو ستمضي قدماً و"لا خطة بديلة"
سيقام أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد في موعده و"لا توجد خطة بديلة"، بحسب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في مقابلة صحافية الخميس.
قال باخ لوكالة "كيودو" الإخبارية اليابانية "ليس لدينا في هذه اللحظة أي سبب للاعتقاد بعدم انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 تموز/يوليو". تابع قبل ستة أشهر من انطلاق الأولمبياد الصيفي "لهذا السبب لا توجد خطة بديلة ونحن ملتزمون تماماً لإنجاح هذه الألعاب وجعلها آمنة".
تقارير إخبارية توماس باخ أولمبياد طوكيو 2020 القناة الأولمبية