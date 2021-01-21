قال باخ لوكالة "كيودو" الإخبارية اليابانية "ليس لدينا في هذه اللحظة أي سبب للاعتقاد بعدم انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 تموز/يوليو". تابع قبل ستة أشهر من انطلاق الأولمبياد الصيفي "لهذا السبب لا توجد خطة بديلة ونحن ملتزمون تماماً لإنجاح هذه الألعاب وجعلها آمنة".

