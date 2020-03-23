وقالت اللجنة الأولمبية الأسترالية في بيان ”تثق اللجنة الأولمبية الأسترالية أن رياضييها في حاجة الآن إلى منح الأولوية لصحتهم ولصحة من حولهم وضمان العودة إلى عائلاتهم“.

وأضافت اللجنة الأسترالية أنها عقدت اجتماعا صباح الاثنين واتفقت بالإجماع على أنه لا يمكن تشكيل بعثة في مثل هذه الظروف.

ويأتي إعلان أستراليا بعد دقائق من بيان اللجنة الأولمبية الكندية بأنها لن ترسل بعثة للمشاركة في دورة الألعاب في 2020.

وقال مات كارول الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأسترالية إن الرياضيين في الواقع في حاجة إلى أن يفعلوا الشيء الصحيح ”لأنفسهم ولعائلاتهم وللمجتمع العالمي“.

وأضاف ”لدينا رياضيون حول العالم ويتدربون في أماكن مختلفة... ويديرون برامج استعداداتهم، وفي ظل القيود المفروضة على السفر وباقي التدابير يصبح من الصعب الدفاع عن هذا الموقف“.

وتابع ”تبنت اللجنة الأولمبية الدولية المبادئ الأساسية بوضع صحة الرياضي في المقام الأول وضمان التصرف بما يمثل مصالحهم ومصالح الرياضة. هذا القرار يعكس هذه المبادئ“.

وواصل ”نحن الآن في موقف يمكننا من التخطيط بيقين أكبر“.

وازدادت المعارضة بشدة تجاه انطلاق الألعاب في يوليو/تموز في آخر 48 ساعة، ودعت بعض الأطراف المعنية مثل الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى والعديد من اللجان الأولمبية الوطنية لتأجيلها بسبب الوباء.