منذ وصوله إلى اليابان خضع المنتخب المصري لكرة القدم لإجراءات صحية مشددة كسائر الرياضيين مما أطفأ بهجة الحدث، لكن مع التأقلم والتعادل مع إسبانيا عادت الأجواء إيجابية في المعسكر.

ويقيم المنتخب المصري في طابق كامل بأحد الفنادق حيث يخضع جميع أعضائه لفحص يومي ويُمنع خروجهم إلا للتدريب أو المباريات، ما يحول دون التعرف على لاعبي المنتخبات الأخرى أو زيارة المعالم السياحية.

وبجانب القيود، عانى الحارس محمد الشناوي وزملائه طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن من إرهاق الوصول متأخرا بعد مشاركتهم مع الأهلي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وقطع اللاعبون الأربعة رحلة طيران طويلة من المغرب حتى مدينة سابورو ورغم ذلك فقد شاركوا جميعا في المباراة الأولى.

وبعد أن حقق الفراعنة تعادلاً ثمينا دون أهداف في المباراة الأولى ضد إسبانيا المرشحة للذهبية، تبدد الملل في المعسكر وساد بدلاً منه التفاؤل قبل مواجهتي الأرجنتين وأستراليا.

وقام اللاعبون المصريون بأداء صلاة الجمعة في قاعة خاصة بفندق الإقامة حيث ألقى الخطبة الظهير الأيمن كريم العراقي بعدما رفع أكرم توفيق الأذان.

ويبدو المدرب شوقي غريب سعيداً بالقيود الصحية التي تحد من حركة لاعبيه، فهي تضمن له عدم انشغالهم بأي أمر قد يخرجهم من تركيزهم.