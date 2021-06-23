تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة، فضلاً عن تحولها إلى حالة "شبه الطوارئ"، شجع المنظمين على اتخاذ هذه الخطوة، رغم استمرار التحذيرات من طرف بعض مسؤولي القطاع الصحي.
أجواء إيجابية تسود طوكيو بعد السماح بالحضور الجماهيري المقنن
تصدر خبر سماح السلطات في اليابان لنحو عشرِ آلافٍ من المشجعين المحليين بحضور فعاليات أولمبياد طوكيو، كلَّ العناوين هناك.
تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة، فضلاً عن تحولها إلى حالة "شبه الطوارئ"، شجع المنظمين على اتخاذ هذه الخطوة، رغم استمرار التحذيرات من طرف بعض مسؤولي القطاع الصحي.
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