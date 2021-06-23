تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة، فضلاً عن تحولها إلى حالة "شبه الطوارئ"، شجع المنظمين على اتخاذ هذه الخطوة، رغم استمرار التحذيرات من طرف بعض مسؤولي القطاع الصحي.

