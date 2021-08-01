

التنافس الكبير على الذهب في اليوم العاشر سيبلغ ذروته، إضافة إلى تصفيات ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق التنافس الأولمبي الجمعة مما يمنح طوكيو 2020 إثارة جديدة، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.

وسيشهد اليوم العاشر التنافس على خمس وعشرين ميدالية ذهبية في إحدى عشرة رياضة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى وكرة اليد.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020.

الغولف - شوفيلي يفوز بالذهبية:

حصد الأميركي كساندر شوفيلي الميدالية الذهبية في منافسات الغولف للرجال.

🚨 الأمريكي كساندر شوفيلي 🇺🇸 يفوز بذهبية منافسات الغولف في دورة الألعاب الأولمبية @Tokyo2020 pic.twitter.com/yoh5Pzchtg — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 1, 2021

الشراع - ويرن ينال الذهب:

فاز الأسترالي مات ويرن ذهبية سباق ليزر في رياضة الشراع وتمكن الكرواتي تونتشي ستيبانوفيتش من الفوز بالفضية وآلت البرونزية للنروجي هيرمان توماسغارد.

وفي مسابقة السيدات نجحت الدنماركية ماري ريندوم في حصد الذهب تاركة الفضية للسويدية كوسفين أولسون والبرونزية للهولندية ماريت.

الغطس - تألق صيني:

نجحت الصين في الاستحواذ على ذهبية وفضية في الغطس للسيدات بفضل تينغامو شي وهان وانغ على التوالي.

وتمكنت الأميركية كريستا بالمر من الفوز بالبرونزية.

كرة الطائرة - فوز صعب:

فاز رجال البرازيل بصعوبة بالغة على فرنسا بثلاثة أشواط لاثنين في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية في مواجهة استمرت ساعتين و38 دقيقة.

واستمر الشوط الثاني لقرابة 51 دقيقة، إذ شهد تنافساً مثيراً قبل أن تحسمه فرنسا.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-22 و 37-39 و25-17 و21-25 و20-18.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الأولى انتصرت بولندا بسهولة على كندا 3-0.

وضمن منافسات السيدات فازت الصين على إيطاليا 3-0 محققة مفاجأة كبيرة بفوزها الأول بعد ثلاثة هزائم.

بادمينتون - فيكتور في النهائي:

تأهل الدنماركي فيكتور أكسلسن إلى نهائي فدري البادمينتون للرجال بعد مباراة شاقة في شوطها الأول أمام كيفن كوردون من غواتيمالا انتهت بفوز الأول 2-0.

وحسم فيكتور الشوط الأول 21-18 خلال 19 دقيقة قبل أن ينهي المواجهة بفوزه في الشوط الثاني 21-11.

وسيلعب فيكتور مع الصيني لونغ تشين الذي تجاوز الإندونيسي سينيسوكا 2-0، إذ جاءت نتيجة الشوطين 21-16 و 21-11.

كرة السلة - صدارة إسبانية:

حسمت إسبانيا صدارة المجموعة الأولى في مسابقة كرة السلة للسيدات بفوزها على كندا بفارق 10 نقاط 76-66.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى ست نقاط بفارق نقطتين عن كندا وثلاث نقاط عن صربيا قبل مباراتها مع كوريا الجنوبية (نقطتان) في المرحلة الاخيرة.

الدراجات - ذهبية بريطانية وأخرى أسترالية:

أحرزت البريطانية شارلوت وورثينغتون ذهبية منافسات المنتزه للسيدات في رياضة الدراجات فئة بي أم إكس حرة.

ونالت الفضية الأميركية هانا روبرتس والبرونزية السويسرية نيكيتا دوكاروز.

وفاز الأسترالي لوجان مارتن بذهبية النسخة الأولى من الأداء الحر في منافسات بي.إم.إكس للدراجات.

وحصد الفنزويلي دانييل ديرس الميدالية الفضية فيما ذهبت البرونزية إلى البريطاني ديكلان بروكس.

ألعاب القوى - ذهبية صينية:

أحرزت الصينية جونغ لي جياو ذهبية منافسات دفع الجلة في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو اليوم الأحد محققة رقماً شخصياً مميزاً لها، اضغط للمزيد.





كرة الطائرة الشاطئية - كندا تتأهل:

فازت كندا في ثمن نهائي كرة الطائرة الشاطئية للسيدات على أميركا 2-1 بعد مباراة قوية جداً.

وانتهى الشوط الأول أميركياً 24-22 قبل أن تنتفض كندا 21-18 و15-13، لتضمن كندا التي مثلها هيثر وبراندي التواجد في ربع النهائي.

وكذلك انضمت كل من البرازيل ولاتفيا إلى كندا بعد فوز سيدات الأولى على الصين 2-0 والثانية على منتخب اللجنة الأولمبية الروسية 2-1، علماً أن البرازيل تملك ثنائي آخر سيلتقي ألمانيا في وقت لاحق.

وفي منافسات الرجال تابع الثناي القطري التألق بالوصول إلى ربع النهائي بعد الفوز الصعب على أميركا، اضغط للمزيد.

كرة اليد - اليابان تؤهل البحرين:

خلطت اليابان أوراق المجموعة الثانية كاملة بعد فوزها اللافت على البرتغال 31-30 في المرحلة الخامسة من منافسات كرة اليد للرجال لتتأهل البحرين رسمياً إلى ربع النهائي، اضغط للمزيد

السباحة - أرقام جديدة:

واصلت منافسات السباحة إثارتها وتسجل في منافساتها أرقام جديدة مرة أخرى. اضغط للمزيد

الملاكمة - انسحاب من نصف النهائي:

أعلنت اللجنة الأولمبية الإيرلندية في حسابها الرسمي على تويتر عن انسحاب الملاكم أيدان والش من مباراته في نصف النهائي مع البريطاني بات مكورماك بسبب الإصابة، وهو ما يعني ضمان الأخير لفضية أولمبية على الأقل في وزن (63-69).

وفي وزن (75-81) ضمن البريطاني الآخر بينيامين ويتكر فضية على الأقل بانتصاره بالنقاط 4-1 على إيمام كاتيف الذي يلعب تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية.

شراع: الدنماركية آن-ماري ريندوم تحرز ذهبية ليزر راديال

أحرزت الدنماركية آن-ماري ريندوم ذهبية سباق ليزر راديال في رياضة الشراع الأحد، وذهبت الميدالية الفضية إلى السويدية جوزيفين أولسون فيما منحت الهولندية ماريت بوفميستر بلادها الميدالية البرونزية.

جمباز- حصان القفز



أحرزت البرازيلية ريبيكا أندرادي ذهبية مسابقة حصان القفز في الجمباز، وذهبت الفضية للأميركية ميكايلا سكينر في حين أحرزت الكورية الجنوبية سيوجيونغ ييو البرونزية.

جمباز - حصان الحلق

أحرز البريطاني ماكس ويتلوك ذهبية مسابقة حصان الحلق في الجمباز فيما ذهبت الفضية للتايواني شيه كاي لي والبرونزية

كازوما كايا.



تنس: زفيريف يهدي ألمانيا الميدالية الذهبية

أحرز الألماني ألكسندر زفيريف الميدالية الذهبية في منافسات فردي التنس . اضغط للمزيد

كما أحرز الثنائي التشيكي باربورا كرايتشيكوفا وكاتيرينا سينياكوفا ذهبية منافسات زوجي السيدات . اضغط للمزيد