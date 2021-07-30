

وتضيف مسابقة ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق التنافس الأولمبي بدءاً من اليوم الجمعة إثارة جديدة، كما سيرافقها التنافس على المعدن النفيس في بقية الألعاب خلال اليوم الثامن في طوكيو 2020، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.

وسيشهد اليوم الثامن التنافس على واحد وعشرين ميدالية ذهبية في ثلاثة عشرة رياضة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم الثامن من طوكيو 2020.



ألعاب القوى - أرقام لافتة:



- الجري:

حقّق العديد من أبطال ألعاب القوى أرقام لافتة خاصة في تصفيات 100 م جري.

ونجحت البطلة الفلسطينية هناء بركات في تحقيق رقم وطني بقطع السباق خلال 12.16 ثانية لكنها لم تتأهل للدور القادم.

وتأهلت العداءة الكويتية مضاوي الشمري إلى الدور القادم بزمن وقدره 11.82، فيما خرجت السعودية ياسمين الدباغ 13.34.

كما حطمت القطرية بشاير عبيد رقمها الشخصي لكنها لم تتأهل للدور المقبل 13.12 حالها كحال الليبية هديل عبود 12.70.

القطري عبد الرحمن سامبا يتأهل إلى الدور الثاني في 400 متر حواجز بزمن قدره 48.38 وكذلك الحال بالنسبة للجزائري عبد الملك 48.83.

الوثب العالي:

محاولة فاشلة وأخرى ناجحة للبطل السوري مجد غزال على ارتفاع 2.17 م وأخرى فاشلة وكذلك الحال على ارتفاع 2.21 محققاً أفضل رقم له هذا الموسم.

محاولة ناجحة للبطل القطري معتز برشم على ارتفاع 2.21.

محاولة ناجحة للصقر برشم من المرة الأولى لارتفاع 2.25 م.

السوري غزال يودع المنافسات بعد محاولته الثالثة الفاشلة على ارتفاع 2.25.

برشم ينجح على ارتفاع 2.28 م من المحاولة الأولى.

الملاكمة - أمل جزائري:

تجاوزت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عقبة الدور ثمن النهائي في وزن تحت 60 كيلوغراماً بتجاوزها شقيقتها التونسية مريم.

التجذيف - تالق نيوزلندي:

فازت النيوزيلندية إيما تويج بذهبية القارب الفردي ضمن منافسات التجذيف، وحصلت هانا براكاتسن ممثلة اللجنة الأولمبية الروسية على الميدالية الفضية ونالت النمساوية مجدالينا لوبنيج الميدالية البرونزية.

ولدى الرجال، فاز ستيفانوس نتوسكاس بذهبية القارب الفردي، وحصل النرويجي كيتيل بورش على الميدالية الفضية ونال الكرواتي دامير مارتن الميدالية البرونزية.

كما فازت نيوزيلندا بذهبية القارب الثماني للرجال في منافسات التجذيف وحصلت ألمانيا على الميدالية الفضية بينما نالت بريطانيا الميدالية البرونزية.

وحصدت كندا ذهبية ثُماني السيدات والفضية كانت لنيوزيلندا والبرونزية للصين.

السباحة - رقم عالمي:

حطّمت السبّاحة الجنوب إفريقية تاتيانا سكونماكر الرقم العالمي في سباق 200 م صدراً الأربعاء، كما تحطمت ثلاثة أرقام جديدة في بقية المنافسات، اضغط للمزيد.

