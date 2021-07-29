وسيشمل اليوم السابع التنافس على سبعة عشرة ميدالية ذهبية في ثمان رياضات، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها الريشة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية وكرة اليد وغيرها.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم السابع من طوكيو 2020.



جيسيكا فوكس تحرز ذهبية كانوي متعرج

توّجت الأسترالية جيسيكا فوكس بذهبية الكانوي المتعرج فيما كانت الفضية للبريطانية مالوري فرانكلين والبرونزية من نصيب الألمانية أندريا هيرزوغ.

التجذيف - تناوب على الذهب

حصل تناوب لافت على التتويج بالميداليات الذهبية في مسابقات التجذيف التي تشمل توزيع أربع ميداليات ذهبية اليوم الخميس.

فنالت كرواتيا ذهبية القارب الثنائي للرجال بزمن قدره 6.15.29 دقائق تاركة الفضية لرومانيا التي نافستها على الأمتار الأخيرة وسجلت 6.16.58 بينما ذهب البرونزية للدنمارك.

وواصلت نيوزيلندا تألقها في منافسة القارب الزوجي دون دفة للسيدات واقتنصت الذهبية 6.50.19 دقائق أمام فريق اللجنة الأولمبية الروسية 6.51.45 ونالت كندا الميدالية البرونزية.

وجاء الدور على إيرلندا التي انتزعت ذهبية القارب الزوجي الخفيف بمجذافين 6.06.43 دقائق وحصلت ألمانيا على الميدالية الفضية 6.07.29 بينما نالت إيطاليا الميدالية البرونزية.

كما فازت إيطاليا بذهبية القارب الزوجي الخفيف للسيدات 6.47.54 دقائق وحصلت فرنسا على الميدالية الفضية 6.47.68 بينما نالت هولندا الميدالية البرونزية.

السباحة - أرقام أولمبية جديدة

تستمر منافسات السباحة في إثارتها وقد شهدت تحطيم ثلاثة أرقام أولمبية. اضغط للمزيد

كرة السلة: دونتشيتش يقود سلوفينيا إلى ربع النهائي

قاد نجم دالاس مافريكس الأميركي لوكا دونتشيتش منتخب بلاده سلوفينيا إلى ربع نهائي مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بمساهمته الكبيرة في الفوز على اليابان المضيفة 116-81 الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل دونتشيتش 25 نقطة مع سبع متابعات، واضاف زوران دراغيتش، الشقيق الأكبر لنجم ميامي هيت غوران، 24 نقطة.

في المقابل، برز روي هاشيمورا في صفوف اليابان بتسجيله 34 نقطة مع سبع متابعات دون أن يجنبها الخسارة الثانية توالياَ.

وجددت إسبانيا فوزها على الأرجنتين عندما تغلبت عليها 81-71 وبلغت ربع النهائي.

ويعود الفضل في فوز أبطال العالم إلى نجم مينيسوتا تمبروولفز الأميركي ريكي روبيو أفضل مسجل في صفوف منتخب بلاده وثاني أفضل مسجل في المباراة برصد 26 نقطة.

وكانت الأرجنتين صاحبة الأفضلية في بداية المباراة وحسمت الربع الأول في صالحها 25-20، لكن سرعان ما استلم الإسبان زمام المبادرة وكسبوا الأرباع الثلاثة التالية 20-9 و21-19 و20-18.

كرة السلة - سيدات

وعوضت كندا خسارتها في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن مسابقة كرة السلة للسيدات بالفوز على كوريا الجنوبية 74-53.

وسيطرت كندا على المواجهة من البداية للنهاية وكانت دوماص متقدمة في الأرباع 16-15 و 17-13 و 16-11 و 25-14.

وكانت كندا خسرت في الجولة الأولى من صربيا 72-68 وكذلك كوريا الجنوبية من إسبانيا 73-69.

كرة الطائرة - إيطاليا تواصل التألق

أضافت سيدات إيطاليا فوزاً جديداً إلى رصيدهن ضمن منافسات المجموعة الثانية، وهذه المرة على الأرجنتين بثلاثة اشواط دون رد.

وحسمت الإيطاليات فوزهن الثالث في ثلاث مباريات بسهولة 25-21 و 25-16 و 25-15.

كرة اليد - هولندا تمر من أنغولا

مرت هولندا من مباراتها مع انغولا بسلام وانتصرت 37-28 في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة كرة اليد للسيدات.

وهذا الانتصار الثالث لهولندا لتتأهل بشكل شبه رسمي إلى ربع النهائي فيما استقرت أنغولا بالمركز الأخير.

وفي المجموعة الثانية جاء الفوز الثاني لإسبانيا على حساب البرازيل بفارق أربعة أهداف 27-23، بعد أن تعثرت سيدات إسبانيا في المباراة الماضية أمام فرنسا.

الرماية - رقم أولمبي جديد في الـ"تراب"

التشيكي ييري ليبتاك يتوج بذهبية رماية التراب محرزاً رقماً أولمبياً جديداً. اضغط للمزيد

السلوفاكية سوزانا ريهاك تحرز ذهبية رماية التراب.

ألعاب قوى - برشم وصل

أعلن بطل الوثب العالي القطري معتز برشم عن الوصول إلى القرية الأولمبية استعداداً لبدء المنافسات المقررة فجر الجمعة.

وصلنا القرية الأولمبية في طوكيو، إن شاء الله بكرة نبدأ المنافسات. دعواتكم 🙏🏽



- التصفيات الساعه ٩:١٥ص بتوقيت طوكيو 🇯🇵

- ٣.١٥ص بتوقيت الدوحه 🇶🇦

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.#tokyo #tokyo2020 #whatgravity #teamqatar pic.twitter.com/oaW8K2KjAd — معتز برشم ♕Barshim (@mutazbarshim) July 29, 2021

جودو: اليابانية شوري هامادا تحرز الذهبية

أحرزت لاعبة الجودو اليابانية شوري هامادا ذهبية وزن -78 كلغ الخميس، فيما حصدت الفرنسية مادلين مالونغا الفضية وعادت البروزنزية للبرازيلية مايرا أغيار.

جودو: الياباني آرون وولف يحرز ذهبية -100 كلغ

أحرز لاعب الجودو الياباني آرون وولف ذهبية وزن -100 كلغ الخميس ونال الكوري الجنوبي غوهام تشو الفضية وعادت البرونزية لكل من البرتغالي جورجي فونسيكا و الروسي نياز إيلياسوف .

مبارزة: سيدات روسيا يحرزن ذهبية سلاح الشيش

أحرز فريق اللجنة الأولمبية الروسية ذهبية منافسات السيدات في سلاح الشيش برياضة المبارزة فيما عادت الفضية للمنتخب الفرنسي أما إيطاليا فقد توجت بالبرونزية.

جمباز: الأميركية سونيزا لي تحرز ذهبية المسابقة الكاملة

أحرزت الأميركية سونيزا لي ذهبية المسابقة الكاملة في الجمباز وأحرزت البرازيلية ريبيكا أندرادي الميدالية الفضية وتمكنت لاعبة اللجنة الأولمبية الروسية أنجيلينا ميلينكوفا من حصد البرونزية.

كرة طاولة: الصينية تشين مينغ تحرز ذهبية فردي السيدات

أحرزت الصينية المصنفة أولى عالمياً تشين مينغ ذهبية فردي السيدات بكرة الطاولة وحصلت مواطنتها سون ينغشا على الفضية فيما عادت البرونزية لليابانية ميما إيتو.

