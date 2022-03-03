أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى العالمية، منحت بموجبها المجموعة الحقوق الحصرية لتغطية وبثّ جميع بطولات وفعاليات ألعاب القوى العالمية في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد شملت الاتفاقية بطولة العالم لألعاب القوى 2022، و2023 في الأوريغون، وبودابست، في صفقة استثنائية على مدى العامين المقبلين.

وتنطلق بطولة العالم لألعاب القوى أوريغون 22، في 15 من شهر يوليو القادم، وهي احدى البطولات الخمس التي سيتم بثّها عبر قنوات beIN SPORTS لهذا العام، ولكن لن يطول انتظار جمهور ألعاب القوى حتى يوليو، حيث البداية ستكون من مسقط – عُمان، مع بطولة سباق المشي وذلك يومي 4 و5 من شهر مارس الجاري.

كما ستقوم beIN SPORTS بتوفير تغطية شاملة باللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة الى تحميل أبرز مقاطع الفيديو عبر موقعها الالكتروني beINSPORTS.com، ومشاركتها عبر منصّاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، قال السيّد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نعلن عن عودة ألعاب القوى العالمية إلى شاشات beIN SPORTS، حيث تشكّل إضافة مميّزة لقائمة حقوق البث التي نتميّز بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن في مجموعة beIN الإعلامية نبحث بشكل دائم ومستمر عن أفضل الوسائل والسبل التي تمكنّنا من تقديم مجموعة شاملة من الرياضة الترفيهية الى الجماهير المتنوعة في مختلف انحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما اليوم، ومع ضمّ ألعاب القوى العالمية الى قائمة حقوق البث التي نتمتع بها، نحن نضيف حلقة جديدة الى سلسلة عروضنا ذات المستوى العالمي ونضعها بين أيدي المشتركين".

ومن جهته، قال السيد سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: "يسعدنا التوصل الى اتفاقية شراكة مع قنوات beIN SPORTS، ستمكننا من توفير تغطية استثنائية لبطولة العالم لألعاب القوى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى العامين المقبلين، بينما نحن بانتظار 10 بطولات رئيسية مدرجة ضمن جدولنا الزمني، بما في ذلك بطولتين عالميّتين. كما تعتبر هذه الخطوة، فرصة استثنائية أمام مشتركي beIN عبر المنصات الرقمية وغير الرقمية، لمشاهدة بطولات ألعاب القوى من الدرجة الأولى، حيث الانطلاقة هذا الأسبوع مع سباق المشي من بطولة العالم لألعاب القوى في مسقط. ونحن على ثقة بأن بث بطولات ألعاب القوى عبر أكبر مجموعة إعلامية ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيساهم في تعزيز القاعدة الجماهيرية ضمن هذا النطاق من العالم الذي يشهد تطوّراً متسارعاً".

التفاصيل الكاملة حول الأحداث القادمة عبر قنوات beIN SPORTS متوفرة لكم في الجدول أدناه:

وتعد beIN SPORTS موطنا للفعاليات الرياضية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تبث المحتوى الرياضي المميز لآلاف الساعات أسبوعياً. ويشمل المحتوى الرياضي، جميع بطولات دوري أبطال أوروبا للرجال وللسيدات، وأفضل بطولات كرة القدم العالمية كالدوري الانكليزي الممتاز والدوري الاسباني والدوري الفرنسي وجميع مباريات البطولات الكبرى لكرة المضرب والرابطة الوطنية لكرة السلة والألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، وذلك بالإضافة الى تغطية الحدث الاستثنائي المرتقب نهاية هذا العام مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرنسا.