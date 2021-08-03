وكانت يافي قد احتلت المركز الرابع في بطولة العالم 2019 في الدوحة بزمن 9:05.68 د، بعد سنة من إحرازها ذهبية الألعاب الآسيوية.



يونس وتيجان

تتركز الأنظار على ثنائي الكرة الشاطئية شريف يونس وأحمد تيجان عندما يخوضان ربع النهائي ضد الإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو.

وبعد دور أول كامل مع ثلاثة انتصارات، تغلب القطريان على الثنائي الأميركي الأربعيني نيك لوسينا وفيليب دالهاوسر بمجموعتين مقابل واحدة.

قال يونس البالغ 26 عاماً: "كنا جاهزين لمباراة طويلة لأننا نعرف بعضنا جيداً، لقد عسكرنا سوياً لمدة شهر ونصف، كنا في أورلاندو معهما ويعرفاننا جيداً".

من جهته، شرح تيجان طريقة عمل الثنائي "نتابع القتال دوماً، ونطبّق دوماً بعض التكتيكات، لكن الهدف الأساس هو القتال، هذا ما ساعدنا للعودة في المجموعة الثانية".

ويخوض الخاسران في نصف النهائي مباراة فاصلة على البرونزية.



عبد الرحمن في الرمح

وتعلّق مصر الآمال على إيهاب عبد الرحمن (32 عاماً) الذي يخوض تصفيات المجموعة الأولى في رمي الرمح.

خطف الأضواء في بطولة العالم 2015 عندما أحرز الفضية لكنه تعرض في العالم التالي لإيقاف مدته أربع سنوات بسبب مخالفة قواعد المنشطات.

وفي الغطس، تشارك المصرية مها جودة في الدور التمهيدي من منصة ثابتة على ارتفاع عشرة أمتار.

وفي رفع الأثقال، يخوض السوري معن أسعد والجزائري وليد بيداني منافسات المجموعة الأولى في وزن +109 كلغ.

وفي الغولف، تخوض المغربية مها حديوي فردي السيدات.

وفي الكانوي السريع، يلعب المصري مؤمن مهران في تصفيات فردي الكاياك 200 م، ومواطنته سما أحمد والجزائرية أميرة خريس في فردي الكاياك 500 م.

وفي السباحة المفتوحة، تخوض الجزائرية سعاد نفيسة شرواطي سباق 10 كلم.