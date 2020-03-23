ومن المقرر إقامة الدورة ما بين 24 تموز/ يوليو والتاسع من آب/أغسطس لكن هناك مطالبات متزايدة بتأجيل الحدث بسبب الوباء.

وقال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الاثنين إنّ منظمي الدورة سيبحثون خيار تأجيل الحدث الرياضي الكبير ضمن عدة سيناريوهات مختلفة يسعون إلى إعدادها في غضون أربعة أسابيع لكن الإلغاء غير مطروح.



وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية أوضحت في بيان الأحد أنّها "ستبدأ، بالتنسيق الكامل والشراكة مع اللجنة الأولمبية المنظمة لطوكيو 2020، السلطات اليابانية وحكومة مدينة طوكيو، بنقاشات مفصّلة لاستكمال تقييمها للتطور السريع للوضع الصحي عالمياً وتأثيره على الألعاب الأولمبية، بما يشمل سيناريو التأجيل" للألعاب التي من المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس.

وأضافت "اللجنة الأولمبية الدولية واثقة من أنها ستكون قد أنجزت هذه النقاشات خلال الأسابيع الأربعة المقبلة"، مشددة في الوقت ذاته على أن "إلغاء ألعاب طوكيو 2020 لن يحل أي مشكلة أو يساعد أي كان. لذا، الإلغاء ليس مطروحاً على جدول الأعمال".

ويأتي ذلك بعدما واجهت اللجنة الدولية والمسؤولون اليابانيون انتقادات واسعة على خلفية موقفهم المعلن بمواصلة التحضيرات لإقامة الألعاب في موعدها المقرر، واعتبار الرئيس الألماني للجنة الدولية توماس باخ أن التقرير حالياً بشأن الألعاب لا يزال خطوة سابقة لأوانها.