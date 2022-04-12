وقع الحادث يوم الأحد عندما انقلب المركب الشراعي الذي كانت على متنه مع شقيقتها التوأم وشريكتها في الأولمبياد سارة، بسبب الرياح العاتية حيث غرقت آيه فيما تم إنقاذ شقيقتها.

قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في بيان على موقع الهيئة "أنا مصدوم بخبر وفاة بطلة رياضة الشراع آية قزقز. كانت موهبة ملهمة وقدوة لجيلها من الرياضيين".

وتابع "ستستمر مشاركة آية قزقز في أولمبياد طوكيو جنبًا إلى جنب مع شقيقتها التوأم سارة في تحفيز الفتيات في كل مكان. أفكارنا مع عائلتها وأصدقائها والمجتمع الأولمبي في تونس".

وشاركت الشقيقتان في سباق 49 أف أكس للسيدات في رياضة الشراع في أولمبياد طوكيو وحّلتا في المرتبة 21.

