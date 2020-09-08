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دوري الأمم الأوروبية
القناة الأولمبية
Reuters
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أعلنت الوزيرة اليابانية للألعاب الأولمبية الثلاثاء بأن أولمبياد طوكيو التي تأجلت إلى العام المقبل يجب أن تقام "بأي ثمن" لا سيما بسبب الجهود التي يبذلها الرياضيون ليكونوا على أهبة الاستعداد.


وجاء كلام سيكو هاشيموتو غداة تصريحات أطلقها نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الأسترالية جون كوتس الذي أكد في حديث لوكالة فرانس برس أن الألعاب الأولمبية العام المقبل ستقام "مع أو بدون كوفيد-19".

وسئلت هاشيموتو التعليق على تصريحات كوتس فأجابت "بالنسبة إلى ألعاب العام المقبل، يواصل الرياضيون بذل جهود كبيرة في الأماكن التي يتواجدون فيها وبالتالي أعتقد بأنه يتعين علينا اقامتها بأي ثمن".

وأضافت "أعتقد بأن السيد كوتس أعرب عن ثقته لأن ألعاب طوكيو يمكن أن تُنظم بفضل بذل المزيد من الجهود الوثيقة".

وكان كوتس اعتبر بأن الأولمبياد "ستكون الألعاب التي انتصرت على كوفيد، الضوء في نهاية النفق" مشيرا إلى أن موضوع الألعاب سيكون "إعادة الإعمار من الضرر الذي تسبّب به التسونامي"، في إشارة إلى الزلزال والتسونامي اللذين ضرب شمال-شرق اليابان في 2011.

بيد أن المتحدث الرسمي باسم ألعاب طوكيو ماسا تاكايا رفض الثلاثاء القول ما إذا كان المنظمون اليابانيون يشاطرون كوتس رأيه وثقته بإقامة الألعاب مشيرا إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن "فريق اللجنة الأولمبية مصمم على تنظيم الألعاب العام المقبل".

ولا تزال حدود اليابان مغلقة إلى حد كبير حتى الآن أمام الأجانب، ويشكك خبراء كثيرون بالسيطرة على الجائحة بحلول الصيف المقبل.

ووفقا للعديد من استطلاعات الرأي الأخيرة، تفضّل غالبية واضحة من اليابانيين تأجيل الألعاب مرّة أخرى أو إلغاءها بسبب كورونا.

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