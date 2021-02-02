وقالت وادا في بيان مقتضب إنها اختارت عدم الطعن في الحكم الذي تقدمت به محكمة التحكيم الرياضية (كاس) إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد أخذها نصائح من مستشار قانوني داخلي وخارجي.

وذكرت الوكالة العالمية أن الاستئناف أمام المحكمة سيقتصر على المسائل الإجرائية ولن يتدخل في تقييم "كاس" للعقوبة بحق روسيا.

وجاء في بيان لوادا "نتيجة لذلك ... تعتقد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشدة أن الاستئناف لن يخدم أي غرض مفيد وقررت الامتناع عن القيام بذلك".

وخفّض حكم من قبل محكمة التحكيم الرياضية في كانون الأول/ديسمبر الفائت عقوبة إيقاف روسيا عن المشاركة في الأحداث الرياضية من أربع سنوات إلى عامين، وأذن للرياضيين الروس بالمنافسة في البطولات الكبرى تحت علم محايد.

ولقي الحكم انتقادات واسعة لاعتباره ضربة للرياضة النظيفة، ووصفته مجموعة "غلوبال أثليت" التي تهتم بالنزاهة في الرياضة العالمية بأنها "هزلية".

وقالت المجموعة في بيان "حقيقة أن الرياضيين الروس يمكنهم التنافس كرياضيين محايدين من روسيا هي واجهة هزلية أخرى تجعل من هذا النظام سخرية".