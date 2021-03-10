ويأتي تصريح هاشيموتو لوسائل الإعلام المحلية، بعد تقارير حول حظر الحكومة اليابانية حضور الجماهير الأجنبية للحدث المؤجل من الصيف الماضي إلى تموز/يوليو المقبل.

وسيتخذ قرار الأسبوع المقبل على الأرجح حول حضور الجماهير الاجنبية، عقب اجتماع بين المنظمين وممثلين عن حكومة طوكيو ومجلس الوزراء الياباني من جهة والمسؤولين الأولمبيين والبارالمبيين من جهة أخرى.

وعن إمكانية حضور عائلات الرياضيين إلى الحدث العالمي، قالت هاشيموتو، البطلة الأولمبية والوزيرة السابقة، ان هذا الأمر "صعب".

نقلت عنها يومية "ماينيتشي شيمبون" الثلاثاء قولها: "هذه فرصة قد تسنح لهم مرة وحيدة في حياتهم، لذا على الصعيد العاطفي أريد أن تكون العائلات قادرة على الحضور".

تابعت: "لكن علينا التفكير في نظام اليابان الطبي، لذا بقلب مثقل أقول إن هذا الامر صعب".

وقالت وكالة كيودو الإخبارية الثلاثاء أن الحكومة خلصت بأن حضور الجماهير الأجنبية: "لن يكون ممكناً" بسبب "مخاوف الجمهور الياباني بشأن فيروس كورونا، وحقيقة انه تم اكتشاف عدة متحوّرات معدية في بلدان كثيرة".

وكتبت يومية "أساشي شيمبون" ان اللجنة الاولمبية الدولية طلبت من اليابان استثناءات للضيوف الأجانب المرتبطين بالشركات الراعية، وان الحكومة تدرس الطلب.

واظهر استطلاع اجرته "يوميوري شيمبون" هذا الأسبوع أن أكثر من 75% من اليابانيين يعارضون حضور الجماهير الأجنبية للألعاب. وأشارت تقارير انه تم بيع أكثر من 900 ألف بطاقة لجماهير من خارج اليابان.



