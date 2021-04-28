وقالت هاشيموتو: "هدفنا دائماً أن تكون لدينا ملاعب مكتظة بالجماهير، ولكن في ضوء الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس، يجب ألا نثقل كاهل المصالح الطبية"، في حين سبق للجنة المنظمة منع حضور المشجعين من خارج اليابان بسبب الوباء.

وبالتالي، فإن هذه المهلة الجديدة التي قررها المنظمون ليست مفاجأة في بلد أقل تضرراً من فيروس كورونا نسبيًا مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى، مع حوالي 10 آلاف حالة وفاة مسجلة رسميًا منذ كانون الثاني/يناير 2020، لكن البلاد تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة في العديد من المقاطعات في الوقت الحالي.

وقال المستشار الطبي الرئيسي للحكومة شيغيرو أومي الأربعاء إن "الوقت قد حان لمناقشة الأولمبياد بالنظر إلى حالة العدوى ونظام المستشفيات المكتظ".

وعلى الرغم من الوضع، يواصل المنظمون التأكيد على أن الألعاب الأولمبية ستقام في موعدها. وجدّدت هاشيموتو الأربعاء قولها إن "السؤال هو كيفية تنظيم ألعاب آمنة".