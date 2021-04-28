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القناة الأولمبية
AFP
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اعترفت رئيسة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو الأربعاء بأنه على الأرجح "من الصعب" تخيُّل مدرجات غاصة بالجماهير في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل بسبب فيروس كورونا إلى الفترة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس المقبلين، عقب تأجيل قرار حضور الجماهير المحلية من عدمه إلى حزيران/يونيو المقبل.

وقالت هاشيموتو: "هدفنا دائماً أن تكون لدينا ملاعب مكتظة بالجماهير، ولكن في ضوء الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس، يجب ألا نثقل كاهل المصالح الطبية"، في حين سبق للجنة المنظمة منع حضور المشجعين من خارج اليابان بسبب الوباء.

وبالتالي، فإن هذه المهلة الجديدة التي قررها المنظمون ليست مفاجأة في بلد أقل تضرراً من فيروس كورونا نسبيًا مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى، مع حوالي 10 آلاف حالة وفاة مسجلة رسميًا منذ كانون الثاني/يناير 2020، لكن البلاد تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة في العديد من المقاطعات في الوقت الحالي.

وقال المستشار الطبي الرئيسي للحكومة شيغيرو أومي الأربعاء إن "الوقت قد حان لمناقشة الأولمبياد بالنظر إلى حالة العدوى ونظام المستشفيات المكتظ".

وعلى الرغم من الوضع، يواصل المنظمون التأكيد على أن الألعاب الأولمبية ستقام في موعدها. وجدّدت هاشيموتو الأربعاء قولها إن "السؤال هو كيفية تنظيم ألعاب آمنة".

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