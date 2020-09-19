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الدوري الإنكليزي الممتاز
القناة الأولمبية
AFP
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يقول فيل نيفيل مدرب منتخب إنكلترا للسيدات إنه يأمل أن يقود الفريق في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية العام القادم وهو يتوقع أن يصدر الاتحاد الإنكليزي للعبة  الشعبية قراراً في هذا الشأن قريباً.

وقاد نيفيل المنتخب الإنكليزي لنصف نهائي كأس العالم للكرة النسائية في العام الماضي وسيترك تدريب الفريق بعد نهاية عقده في  تموز/يوليو 2021.  

وستتولى الهولندية سارينا فيخمان تدريب الفريق خلفاً له بداية من أيلول/سبتمبر من العام المقبل بعد انهاء ارتباطها بالمنتخب الهولندي.  

وكان من المفترض أن يقود نيفيل (43 عاماً) المنتخب الانكليزي في الدورة الأولمبية 2020 في طوكيو قبل تأجيلها إلى العام القادم بسبب جائحة كوفيد-19 ولم يصدر اي إعلان بهذا الخصوص حتى الآن.  

وقال نيفيل في تصريحات إعلامية "الألعاب الأولمبية لا تزال تمثل طموحاً هائلاً بالنسبة لي.  الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يعرف ذلك وكان رائعا في مراسلاته معي فيما يتصل بالمواعيد عند اتخاذ القرار".  
وأضاف اللاعب السابق "أعتقد أن القرار سيتخذ قريبا بالفعل لأن الكل مهتم بذلك. اللاعبات ترغبن في معرفة المدرب الذي سيختار التشكيلة التي ستشارك في الألعاب الأولمبية".  

وسيلتقي المنتخب الانجليزي مع نظيره الألماني في مباراة ودية في 27 أكتوبر تشرين الأول المقبل في أول عودة له للملاعب منذ أكثر من سبعة أشهر.  
         

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