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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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احتفظت شوني ميلر-أويبو من باهاماس بلقب سباق 400 م ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو الجمعة، فيما باتت الأميركية أليسون فيليكس أكثر العداءات تتويجاً على المضمار في تاريخ الألعاب مع 10 ميداليات بعد حصدها البرونزية.

وأنهت ميلر-أويبو السباق بزمن 48.36 ثانية أمام ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان التي خطفت الفضية (49.20 ث)، فيما حلت فيليكس ثالثة (49.46 ث) لتنفرد بعدد الميداليات من جميع الألوان بعدما كانت تتشاركه مع الجامايكية مارلين أوتي.
                  
                  
                  

أولمبياد طوكيو القناة الأولمبية
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