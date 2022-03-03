استبعدت اللجنة البارالمبية الدولية نهائيا الخميس الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية بيجين 2022 التي تنطلق الجمعة، لتعود عن قرار كانت اتخذته قبل أقل من 24 ساعة سمحت بموجبه مشاركة هؤلاء بصفة محايدين وتحت راية العلم الأولمبي من دون أن يتم وضعهم في جدول الميداليات، وذلك بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وبرّرت اللجنة البارالمبية الدولية التي تعرّضت لانتقادات واسعة بأنها اتخذت قرارها الجديد "حفاظًا على نزاهة هذه الألعاب وسلامة جميع المشاركين، قرّرنا رفض مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروسيا".

