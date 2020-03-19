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دوري أبطال أوروبا
القناة الأولمبية
Reuters

تسلم منظمو أولمبياد طوكيو 2020 الشعلة الأولمبية في مراسم مختصرة بالعاصمة اليونانية الخميس وسط انتشار فيروس كورونا الذي ألقى بشكوك على الحدث الذي يقام في الفترة من 24 تموز/يوليو إلى التاسع من آب/أغسطس.

وفي مراسم مختصرة غابت عنها الجماهير في استاد باناثينايك، الذي استضاف أول ألعاب أولمبية في العصر الحديث عام 1896، تسلم ناوكو إيموتو ممثل أولمبياد طوكيو الشعلة.

وستصل الشعلة إلى اليابان يوم الجمعة وتبدأ مسيرتها المحلية يوم 26 آذار/مارس.

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