وفي مراسم مختصرة غابت عنها الجماهير في استاد باناثينايك، الذي استضاف أول ألعاب أولمبية في العصر الحديث عام 1896، تسلم ناوكو إيموتو ممثل أولمبياد طوكيو الشعلة.

وستصل الشعلة إلى اليابان يوم الجمعة وتبدأ مسيرتها المحلية يوم 26 آذار/مارس.